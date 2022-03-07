حملات تموينية لمراقبة الأسواق بالإسماعيلية وتحرير 30 مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية في المدينة، اليوم الاثنين، بهدف ضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري وجشع التجار.

وجاء في بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، أن الحملة تأتي ضمن جهود محافظة الإسماعيلية في متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

حملات لمحاربة الغش التجاري

وأضافت المحافظة في بيانها، أن الحملة تأتي لمحاربة الغش التجاري، والتأكد من سلامة المنتجات من اللحوم والأسماك المعروضة بالأسواق والمحلات، ومنافذ البيع المختلفة.

ونجحت الحملة في تحرير 30 محضر مخالفة متنوعة بين البيع زيادة عن السعر المعلن، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وحيازة لحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وضبط 200 كجم منها.

وشملت الحملة تكثيف التفتيش علي المنافذ الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة، بإشراف حامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، والدكتور حامد الأقنص، وكيل وزارة الطب البيطري.

وأكد البيان أنه تم تحرير المحاضر بالمخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وتحويل المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تشديد الحملات استعداداً لشهر رمضان

وأكد البيان علي استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والشوادر ومحلات الجزارة، والتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومصنعاتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، والالتزام بالقوانين وضبط الأسعار، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار البيان إلى أن محافظ الإسماعيلية وجه بالمتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق، والاطمئنان على تواجدها بكميات مناسبة للمحافظة، وذلك بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك السلع، وذلك تأكيداً لتوجيهات القيادة السياسية.