حملات تموينية لضبط الأسواق خلال 24 ساعة.. وتحريز 34 طن دقيق مدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

§ ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

§ ضبط (266 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (34,010 طن- 428 بطاقة).

§ ضبط ( 50 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (103,569 طن – 64450 عبوة - 320 قطعة – 76 لتر).

§ ضبط (23 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (5,298 طن).

§ ضبط (12 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (94,450 طن – 1125 عبوة – 34966 قطعة – 150 متر – 3436 لتر) .

§ ضبط (23 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (73492 لتر).