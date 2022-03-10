شادي شامل عن ارتدائه «حلق»: لا يُقلل من رجولتي

آثار الفنان شادي شامل، جدلًا واسعًا علي وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب ظهوره في إحدى اللقاءات التليفزيونية وهو يرتدي «حلق».

وقال شادي شامل، خلال ندوته في «الوطن»: «أنا فنان ولازم أبقى على الموضة وأظهر بالشكل المُناسب حسب طبيعة التصوير أو العمل، وأنا كنت بصور أغنية مع فرقة عالمية، ولازم أبقى مشابه لهم عشان طبيعة الأغنية، فشكل الأغنية كان لازم يبقى بالشكل ده».

شادي شامل: عبدالحليم حافظ كان بيفتح القيمص ويخرج السلسلة بره

وأضاف شادي شامل: «الناس أخذت الموقف بشكل غير أخلاقي، وتعرضت للنقد الشديد علي وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيرًا إلى أن «عبدالحليم حافظ كان بيفتح القيمص ويخرج السلسلة بره».

وتابع: «ارتداء الحلق يُعد حرية شخصية، كما أنّ الاستايل واتباع الموضة لا يُقلل من رجولتي قط»، مُشددًا على ضرورة عدم خروج الفنان عن المألوف واتباع العادات والتقاليد.

شادي شامل: بعض التعليقات كانت تصيبني بالحزن

وأشار إلى أن بعض التعليقات السلبية كانت تُسبب له الكثير من الحزن في البداية، مشددا على أنه نجح في تجاوز هذا الأمر، قائلًا: «وجدت أن أكبر الفنانين يتعرضون للنقد، كما أنني اكتشفت أن النقد لا يقلل من قيمة الفنان».

آخر أعمال شادي شامل

ويذكر أن آخر أعمال الفنان شادي شامل، كانت أغينة «لما كنت صغير»؛ إذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلماته وألحانه، توزيع أشرف محروس، وميكس وماستر خالد رؤوف، وحققت الأغنية ما يُقارب من نصف مليون مشاهدة خلال 7 أيام.