أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 10-3-2022

استغلالا للحرب بين روسيا وأوكرانيا، واتجاه الكثير من التجار إلى رفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة، ما جعل الحكومة تحذّر من ذلك في مؤتمرها أمس. ويهتم الناس بالبحث يوميا عن الأسعار المختلفة في الأسواق، ومن ضمنها أسعار الفاكهة، التي تعد واحدة من الأطعمة التي يساعد تناولها على تقوية الجهاز المناعي، في ظل مواجهة فيروس كورونا، كما أنّ الأنواع المختلفة منها تساعد في بناء الجسم، لذا ينشغل الكثير من الأشخاص بمتابعة سعرها يوميا.

وتيسيرا على المواطنين، تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة المختلفة اليوم الخميس الموافق 10 مارس، وفق جولة صباحية أجرتها في الأسواق، في إطار متابعة الكثيرون للأسعار، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان الذي يظهر فيه الاهتمام بالسلع والمنتجات المختلفة لإعداد الأطعمة والأكلات.

أسعار الفاكهة في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس الموافق 10 مارس، استقرارا في الأسواق المحلية وفق ما رصدته «الوطن» في الأسواق، وجاءت على النحو التالي:

- تراوح سعر الكيلو الواحد من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر التفاح الأمريكاني 25 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البرقوق نحو 25 جنيها.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيها للكيلو الواحد.

- وسجل سعر الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- وسجل سعر التفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيها.

-وسجل سعر كيلو الفراولة اليوم نحو 10 جنيهات.

- وسجل سعر الكيوي اليوم نحو 25 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

- وسجل سعر الكيلو الواحد من الأفوكادو نحو 50 جنيهًا.

الفاكهة في سوق العبور

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، وجاءت كالتالي، وفق الموقع الرسمي للسوق:

تراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيهًا باختلاف النوع، كما سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور نحو 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4، كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور، وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.