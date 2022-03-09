أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

جشع واستغلال التجار والحديث يوميا عن ارتفاع الأسعار، يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن سعر السلع والمنتجات ومنها أسعار الفاكهة والتي تعد واحدة من الأطعمة التي يساعد تناولها على تقوية الجهاز المناعي، فضلا عن أنّها تعيد بناء العناصر المهمة التي يفقدها الجسد في فترة المرض، كنزلات البرد وغيرها والتي تظهر بين الحين والآخر، لذا ينشغل الكثير من الأشخاص بمتابعة سعرها يوميا.

وتيسيرا على المواطنين، تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة المختلفة اليوم الأربعاء، وفق جولة صباحية أجرتها في الأسواق، في إطار متابعة الكثيرون للأسعار خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.

أسعار الفاكهة في الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء، استقرارا في الأسواق المحلية عكس ما هو شائع، وذلك وفق ما رصدته «الوطن» في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر اليوسفي تراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر التفاح الأمريكاني 25 جنيهًا.

- سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

- سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا للكيلو الواحد.

- سعر الموز 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سعر التفاح السوري واللبناني لـ18 جنيهًا.

- سعر كيلو الفراولة 10 جنيهات.

- سعر الكيوي 25 جنيهًا للكيلو الوحد.

- سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

- سعر الكيلو الواحد من الأفوكادو نحو 50 جنيهًا.

الفاكهة في سوق العبور

واستقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، الموافق 8 مارس، إذ جاءت كما يلي:

سعر التفاح في سوق العبور

تراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيهًا باختلاف النوع.

سعر العنب في سوق العبور

سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور نحو 30 جنيهًا.

سعر البرتقال في سوق العبور

واختلف سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

سعر الفراولة في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور.

سعر الجوافة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات بسوق العبور.