هبة عبدالغني عن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر: صرح طبي كبير في صعيد مصر

زار عدد من الفنانين، من بينهم هبة عبدالغني وحمزة العيلي وجيهان خليل ومحمد إبراهيم يسري، مستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، وكان في استقبالهم جميع المسؤولين الإداريين والأطباء في المستشفى.

جاءت زيارة الفنانين للمستشفى، أثناء وجودهم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة، المقامة حاليًا بمحافظة الأقصر.

الفنانون يتفقدون غرف العلاج الكيماوي

وتفقدت هبة عبدالغني وكل من جيهان خليل وحمزة العيلي ومحمد يسري، خلال الزيارة، أقسام المستشفى وغرف العلاج الكيماوي، واطلعوا على مكونات المستشفى من الأجهزة الطبية الأحدث عالميًا في علاج السرطان، إضافة إلى قيامهم بزيارة الأطفال في الغرف العلاجية، والتقاط الصور التذكارية معهم في جو من الفرح والدعم للمرضى والعاملين بالمستشفى.

وقالت «عبد الغني»، في تصريحات صحفية، تعليقًا على الزيارة: «مستشفى شفاء الأورام في الصعيد ماكنتش متوقعة إني هشوف اللي أنا شفته ده، والحقيقة أول ما دخلت منطقة الألعاب مش هي بس اللي جميلة وشكلها حلو ومبهج، لكن كمان العناية المركزة، أكتر حاجة صعبة على المريض، فيها رعاية قوية وتنظيم ونظافة وأمان، شبه كبير بينها وبين حاجات بنشوفها بره مصر، بصراحة حاجة مشرفة جدًا».

صرح كبير طبي في صعيد مصر

وأكدت أن زيارتها جاءت من خلال دعم العمل الخيري والتنموي في كافة محافظات مصر، خاصة أن مستشفى الأورام بالأقصر يستحق ذلك، لما يبذلونه من مجهود كبير، مشيرة إلى أنها لم تتخيل أن يكون هناك صرح كبير طبي في صعيد مصر.