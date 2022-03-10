صور تجسسية تظهر تصميما حديثا لـ«هوندا CR-V 2023»: مساحات واسعة بالداخل

ظهرت هوندا CRV 2023 الجديدة كليا في صور تجسسية جديدة، وتصميم تخيلي، بناء على صور براءة الاختراع التي نشرتها الشركة منذ فترة.

حيث تظهر الصور التخيلية الجديدة هوندا CR-V في جيلها السادس والجديد كليا بتصميم مميز عن النسخة الحالية، مع وجود لمسات تبرز جمال التصميم ومتمثلة في المرايات الجانبية التي أصبحت في الأبواب بدلا من قايم السيارة، مما يعطيها مظهرا رياضيا، مع تحسين انسيابية السيارة.

أبعاد جديدة ومساحات أكبر

وتوضح الصور التجسسية أن السيارة أصبحت بأبعاد جديدة أعرض، وهذا يدل على توافر مساحات أكبر في المقصورة الداخلية لها.

وبحسب motor1، فإن أوراق براءة الاختراع التي تقدمت بها شركة هوندا لمكتب تسجيل براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية، والتغييرات الأبرز ستشمل المظهر الخارجي لسيارة هوندا 2023 CR-V الجديدة.

وتأتي عملية الإصلاح الشاملة للسيارة CR-V 2023، مماثلة لتلك الخطوات التي طبقتها العلامة التجارية اليابانية على هوندا سيفيك المدمجة، التي تشبه ميكانيكيًا إلى حد كبير موديل 2021، لكن بمظهر خارجي مختلف كليا، وبلمسة أكثر عصرية وشبابية.

الملامح الجديدة للسيارة

وتظهر الملامح الجديدة للسيارة، لمسات أكثر تعقيدا ودقة، وهذا ينعكس على الواجهة الأمامية ذات المصابيح الأكثر نحافة والأصغر حجما، فضلًا عن الشبكة الهوائية ذات الخطوط الأوضح والأكثر جرأة.

ومن الجهة الخلفية لسيارة هوندا CR-V 2023 يبدو التصميم أكثر ثورية وتطورا، الطول الإضافي على الهيكل يجعل المؤخرة تبدو أصغر قليلا ومحددة الشكل أكثر.

ومن المتوقع أن تعتمد سيارة 2023 CR-V مجموعات نقل الحركة في الطرز السابقة ، مع نوع من التعديلات والتعزيزات المعتدلة التي تلقتها سيفيك الأحدث؛ المحرك المزود بشاحن توربيني سعة 1.5 لتر، ومن المفترض أن يعود محرك بسعة 2.0 لتر الذي يستنشق بشكل طبيعي في النسخة الهجينة.