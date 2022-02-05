مجلة «كار آند درايفر» تختار 7 سيارات من هوندا لعام 2022

منح المحررون في مجلة «كار آند درايفر»، 7 طرازات من هوندا بجوائز «اختيار المحررين» لعام 2022، معترفين بكل سيارة على أنها الأفضل في فئتها الخاصة ووصيتهم للمشترين.

جرى التعرف على طرازات هوندا عبر العديد من القطاعات، إذ كانت هوندا ريدجلاين 2022 هي السيارة الوحيدة من أي علامة تجارية، جرى اختيارها في فئة شاحنات البيك أب متوسطة الحجم.

موديلات هوندا الحائزة على جائزة 2022 Car & Driver

وحازت موديلات هوندا التالية على جائزة 2022 Car & Driver «اختيار المحررين»:

- سيدان عائلية: 2022 هوندا أكورد.

- السيارة المدمجة: 2022 هوندا سيفيك.

- سيارة رياضية مدمجة: 2022 هوندا سيفيك سي.

- سيارة SUV مدمجة: 2022 هوندا CR-V.

- SUV متوسطة الحجم: 2022 هوندا باسبورت.

- شاحنة بيك أب متوسطة الحجم: 2022 هوندا ريدجلاين.

- ميني فان: 2022 هوندا أوديسي.

وتقدم هوندا مجموعة متكاملة من السيارات النظيفة والآمنة والممتعة والمتصلة والتي تُباع من خلال أكثر من 1000 وكيل هوندا مستقلين في الولايات المتحدة.

هوندا تمتلك أعلى متوسط ​​اقتصاد للوقود

وتمتلك هوندا أعلى متوسط ​​اقتصاد للوقود في الأسطول وأقل انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بأي شركة كبرى لتصنيع السيارات في أمريكا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة حماية البيئة الأمريكية

وتنتج شركة هوندا السيارات في أمريكا منذ 40 عامًا وتشغل حاليًا 18 منشأة تصنيع رئيسية في أمريكا الشمالية، في عام 2021، تم تصنيع أكثر من 95٪ من جميع سيارات هوندا المباعة في الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، باستخدام أجزاء من مصادر محلية وعالمية.