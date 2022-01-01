شركة هوندا تعلن بدء تصنيع سيارة أكورا MDX Type S الجديدة

أعلنت شركة هوندا، بدء إنتاج سيارة أكورا MDX Type S الجديدة، في منشأة السيارات التابعة للشركة بولاية أوهايو، وستصل إلى الوكلاء قريبًا.

MDX Type S هو البديل عالي الأداء للجيل الرابع من MDX الذي نال استحسانا كبيرا.

وقال مدير مصنع هوندا: «قام الزملاء في مصنع السيارات بعمل رائع في سيارة MDX الرائدة في وقت سابق من هذا العام، وهي شهادة على روح التحدي لديهم أنهم ابتكروا أول نموذج لسيارات الدفع الرباعي عالية الأداء من أكورا، وهو MDX Type S».

وتأتي السيارة - وفق ما أعلنت الشركة- بمحرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 355 حصانًا، جرى إنتاجه في منشأة المحركات المتطورة التابعة للشركة في آنا، بولاية أوهايو.

ويعد الطراز 2022 MDX Type S أقوى وأفضل تجهيزًا على الإطلاق من أكورا SUV.

يأتي MDX Type S مع تعليق هوائي متكيف لقيادة وتحكم فائقين، ومكابح أمامية Brembo وعجلات وإطارات مقاس 21 بوصة.

وتضيف الحزمة المتقدمة التي تتصدر الخطوط مقاعد أمامية قابلة للتدليك في 9 اتجاهات ونظام صوت ELS STUDIO 3D جديد بسعة 25 مكبرًا يوفر 1000 وات في المقصورة.

جرى تصميم وهندسة وتطوير طراز 2022 Acura MDX Type S في الولايات المتحدة، مع تطوير النظام الأساسي والمركبة بالكامل بقيادة المهندسين في مركز تطوير الشركة.

وتعتبر أكورا هي لوحة سيارات رائدة توفر أداءً مصنوعًا بدقة والأداء العالي والهندسة المبتكرة، وكلها مبنية على أساس الجودة والموثوقية، تتميز مجموعة أكورا بخمسة طرازات مميزة - سيارات السيدان الرياضية ILX و TLX، وسيارتي RDX و MDX الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيارة Type S عالية الأداء، والسيارة الخارقة الكهربائية NSX.