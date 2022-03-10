تطوير سقالة الكيلاني والقزق البحري في طور سيناء بتكلفة 20 مليون جنيه

كشف المهندس صفوان المراغي مدير عام الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، عن خطة تطوير سقالة الكيلاني والقزق البحري بطور سيناء بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه، في الوقت الذي يجرى تطوير ميناء الصيد وإنشاء مركز صيد تعاوني بالميناء.

وقال «المراغي» في تصريحا لـ«الوطن»، إن لجانًا فنية زارت منطقة الكيلاني بالطور، لوضع تصور لتطوير سقالة الكيلاني والقزق البحري بطور سيناء.

ميناء طور سيناء.. الوحيد الذي يستقبل مراكب الشنشولا والسنار

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تسعى جاهدة لاستغلال سواحلها التي تمتد على مسافة 600 كيلو متر، حيث تطل على ساحلي خليجي السويس والعقبة، موضحًا أن المحافظة تمتلك ميناء الصيد بطور سيناء العاصمة، وهو الميناء الوحيد الذي يستقبل مراكب الشنشولا والسنار.

تطوير ميناء الصيد ليسع أكثر من 40 مركب شنشولا

وأضاف «فودة»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى تطوير ميناء الصيد ليتسع لأكثر من 40 مركب شنشولا، ويجرى الآن عمل تطوير للقزق الميكانيكي، وسقالة الكيلاني، ضمن تطوير قطاع الثروة السمكية بالمحافظة.

مصنع ثلج قوالب

وأكد «فودة» أنه يجرى دراسة إقامة مصنع ثلج قوالب بمنطقة خدمات ميناء الصيد البحري، في إطار النهوض بالثروة السمكية بالمحافظة لتزويد مراكب الصيد الشنشولا بقوالب الثلوج التي يحتاجونها خلال فترة الصيد في عرض البحر.

تعويض الصيادين خلال فترة التوقف السنوية

وأضاف أن العمل جارٍ أيضًا لتطوير مصنع الثلج المجروش المستخدم في عمليات نقل الأسماك من الميناء حتى الأسواق المصرية بمختلف المحافظات، موضحاً أنه عقد لقاء موسعًا من أجل تعويض الصيادين خلال فترة التوقف السنوية بالمحافظة.

أول مركز الصيد التعاوني بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه

وقال محافظ جنوب سيناء إن المحافظة تسعى لتعظيم الاستفادة من سواحلها واستغلال الثروة السمكية لتوفير اللحوم البيضاء للمواطنين وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة تصميمات إنشاء أول مركز صيد تعاوني وخدماته بميناء الصيد بمدينة طور سيناء.

وتابع أن المركز يشمل صالة للمزاد، ومكان مخصص لفرز الأسماك، وغرفة تبريد وتجميد للأسماك، ومحلات بيع أسماك، ومحلات متنوعة الأغراض (خضراوات وأدوات صيد)، مصلي، سوبر ماركت، كافتيريا، مطعم أسماك، أسوار وغرف أمن وإدارة، وذلك بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.