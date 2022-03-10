المركزي للإحصاء: ارتفاع معدلات التضخم إلى 10 % خلال فبراير 2022

أصدر مركز التعبئة العامة والإحصاء تقريرًا تناول معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وأشار التقرير في بدايته إلى أن الأسعار بلغت الرقم القياسي «121.4»، نقطة لشهر فبراير 2022، ليسجل الشهر ارتفاعا بنسبة 2.0% مقارنةً بشهر يناير 2022.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار التي شهدتها السلع الغذائية وغير الغذائية إلى جانب النقل والخدمات، لافتا إلى زيادة أسعار الخضروات بنسبة 19.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، والفاكهة بنسبة 5.5%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%.

وأضاف التقرير أن الزيوت والدهون زادت بنسبة 0.7%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.6%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%، والنقل الخاص بنسبة 1.9%، وخدمات النقل بنسبة 0.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.0%.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجّل نسبة 10.0% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهـر من العام الماضي.

نسب التضخم في فبراير 2022

وسجّلت أسعار الطعام والمشروبات في فبراير 2022 ارتفاعًا قدره 5.3% مقارنة بشهر يناير 2022 وتأتى تلك التغييرات نتيجة ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 0.5% و19.6%، كما زادت في القسم ذاته خلال فبراير 2022 بقيمة 20.1% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات الصحية والفندقية إلى جانب خدمات النقل فضلا عن فواتير المياه والغاز والكهرباء وزيادة أسعار الملابس والأحذية وغيرها من المنتجات، وأشار التقرير إلى أن نسب زيادة تلك الأسعار تراوحت ما بين 0.4% و43.5%.