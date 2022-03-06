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الإحصاء: 1.3% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2020

8.5 % زيادة في مساحة محصـول القمـح

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الوطن
01:00 م | الأحد 06 مارس 2022
الزراعة

الزراعة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن زيادة إجمالي المساحة المنزرعة بنسبة 1.3% وذلك عام 2019/2020.

جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2019/2020، التي تضمنت وصول إجمالى المساحة المحصـولية إلى 16.3 مليون فدان عام 2019/2020، مقابل 16.2 مليـون فـدان عام 2018 /2019 بزيادة بلغت نسبـتها 0.5%.

وأفادت النشرة بزيادة إجمالى المسـاحة المنـزرعة بواقع 9.5 مليون فدان عـام 2019/2020 مقـابل 9.3 مليـون فدان عام 2018/2019.

8.5 % زيادة في مساحة محصـول القمـح

وأضاف أن مساحة محصـول القمـح بلغـت 3.4 مليــون فدان عـام 2019/2020 مقابل 3.1 مليون فدان عام 2018/2019 بزيادة بلغت 8.5%. وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.1 مليــون طــن عـام 2019/2020، مقابـــل 8.6 مليـــون طـن عام 2018 /2019 بزيــادة بلغت نسبـتها 6.3%.

1.2 مليون فدان أرز

وأوضحت أن مسـاحـة محصـول الأرز بلغـت 1.2 مليون فدان عـام 2019/2020 مقـابل 1.3 مليـون فدان عام 2018/2019 بانخفـاض نسبـته 9.0%، وبلغت كمية الإنتـاج 4.4 مليون طن عام 2019/2020 مقـابــل 4.8 مليــون طـن عـام 2018/ 2019 بانخفاض نسبـته 7.6%.

7 % انخفاضا بمسـاحــة محصـول الطمـــاطــم

وأشارت إلى أن مسـاحــة محصـول الطمـــاطــم بلغت 380.0 ألف فــــدان عـام 2019/2020، مقابـــل 408.7 ألـف فــدان عــام 2018/ 2019، بانخفـــاض نسبـتـه 7.0%. أما كمـيـة الإنتاج فبلغت 6.5 مليــون طـن عــام 2019/2020 مقابـل 6.8 مليـــون طــــن عام 2018/2019 بانخفاض نسبـته 4.4%.

32.2 % زيادة بمحصول الطماطم

وخلصت الإحصائيات إلى أن مســـاحــة محصــول البطـاطــس بلغت 560.8 ألف فـدان عـام 2019/2020 مقابل 422.6 ألـف فـدان عـام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبـتها 32.2% وبلغت كمية الإنتاج 6.8 مليون طن عـام 2019/2020 مقــابـــل 5.2 مليون طن عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 30.5%.

292.7 ألف فدان برتقال في مصر

أما المساحة المثمـرة لمحصـول البرتقــال، فبلغت 292.7 ألف فــدان عــام 2019/2020، مقابـــل 292.0 ألف فدان عـام 2018/2019 بزيادة بلغـت نسبـتها 0.2%، وبلغـت كمية الإنتاج 3.1 مليــون طــن عام 2019/2020 مقابـل 3.07 مليــون طـن عـــام 2018/ 2019 بزيــادة نسبـتها 1.2%.

72.8 ألف فدان موز

 وأخيرا، بلغـت المسـاحة المثـمـرة لمحصـول المــوز 72.8 ألـف فــدان عـام 2019/2020 مقابــل 72.6 ألــف فـــــدان عـام 2018/ 2019، بزيــادة نسبـتها 0.3%، كما بلغـــت كميـة الإنتـــاج 1.35 مليـون طـن عام  2019/2020  مقــابــل 1.33 مليـون طـن عـام 2018/2019 بزيــادة نسبـتها 1.3%.

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