الإحصاء تحتفي باليوم العالمي للمرأة.. 8 وزارات و162 مقعدا في البرلمان لـ«نص المجتمع»

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام، تقديرا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في 7 مارس 1945، استعرض أوضاع المرأة المصرية في مختلف المجالات، تحت شعار «المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.. اليوم من أجل غد مستدام».

ووفقا لتقديرات السكان في 2021/2022، بلغ عدد السكان المصريين بالداخل 103 ملايين نسمة في نهاية فبراير 2022، ومثلت الإناث منهم 48.5 مليون نسمة، بينما بلغت نسبة النوع 106% ، أي أنّ هناك 106 ذكر لكل 100 أنثى.

وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي 2020/2021، بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48,6% مقابل 51,4% للذكور.

وبحسب بيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي عام 2019/2020، تباينت نسب القيد الإجمالي للإناث وهي نسبة الإناث المقيدين إلى الإناث في نفس فئة العمر في مختلف المراحل التعليمية كما يلي:

- مرحلة التعليم قبل الابتدائي 24.5%.

- المرحلة الابتدائية 107.0% تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل.

- المرحلة الإعدادية 100.0%.

- الثانوي العام 37.3%، الثانوي الفني تجارى 16.8%، صناعي 12.5%، زراعي 1.2%.

معدل التسرب من التعليم

بلغ معدل التسرب في عامي 2018/2019 - 2019/2020 في المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 2.1% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 1.4% للذكور فى نفس العام.

ووفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2020/2021، ارتفع عدد عقود الزواج عام 2021 حيث بلغ 948222 عقدا مقارنة بعام 2020، حيث كان 876015 عقد، بينما ارتفع عدد إشهادات الطلاق إلى 255004 إشهاد عام 2021 مقارنة بعام 2020 حيث كان 222036 إشهادا.

نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل

وبحسب البيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2021، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15,2% من إجمالي قوة العمل 15 سنة فأكثر، مقابل 69,0% للذكور، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 16,0% مقابل 5,6% للذكور، وبلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات 15 سنة فأكثر 12,8% مقابل 65.2% للذكور، وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 88,5% مقابل 72.1% للذكور.

وبلغت نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الأخصائيات والمهن العلمية 30,9% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 10.0%، أما نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 11,9%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18,5%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 16.0%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات 1.7%.

المرأة في مواقع صنع القرار 2020/2021

وحصلت المرأة على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، بينما حصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعدا في البرلمان نظام التعيين 14 سيدة، 148 سيدة بنظام الانتخاب أي تمثل 27% في مجلس النواب.

حصاد أنشطة المجلس القومي للمرأة 2021

في مجال التمكين السياسي، جرى استخراج الأوراق الثبوتية مثل بطاقات الرقم 174.693 لغير القادرات على دفع تكاليف استخراج هذه الأوراق، وتنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات النسائية لنقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية في الحكومة المصرية، والمشاركة في مبادرة فتيات في أدوار قيادية.

أما في مجال التمكين الاقتصادي، فجار تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر في 13 محافظة، والتنسيق مع البنك الزراعي المصري في إطار أنشطة البرنامج التمويي «باب رزق»، جيث جرى تنظيم 32 ندوة تثقيف مالي لـ3610 سيدة ومنح كروت ميزة لـ945 سيدة، والتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في حملة طرق الأبواب «ريادة الاعمال للمرأة الريفية» على مستوى 266 قرية في 9 محافظات، وتنظيم دورة تدربية لتأهيل 45 سيدة من ذوي الإعاقة من جميع المحافظات في كيفية إقامة المشروعات الصغيرة ويأتي هذا النشاط ضمن «مشروع إرادة».

وفي مجال التمكين الاجتماعي، استهدف برنامج «التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة»، الأسرة لتشجيع تبني ممارسات تنشئة الأطفال التي تعزز تساوي الحقوق ومفهوم أدوار الرجل والمرأة، فضلا عن تعزيز الخدمات للمرأة في المناطق السكنية الجديدة السكن اللائق مع أهالي حي الأسمرات، وتقديم منح دراسية مجانية لمجموعة من الطالبات من حلايب وشلاتين.

أما في مجال الحماية، فجرى دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، فضلا عن شراكة مع وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف لإطلاق حملة تثقيفية تحت شعار «لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية»، وتستهدف المقبلين على الزواج لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول استخدام العنف ضد المرأة، وحملة «مراكب النجاة» للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع مدن آمنة خالية من العنف بمحافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط.