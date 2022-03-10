«الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة على السواحل وشمال الدلتا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، منذ الصباح الباكر، على سواحل محافظات شمال الدلتا، والسواحل الشمالية الغربية، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة.

طقس معتدل على القاهرة بارد على السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنه من المتوقع أن تتقدم هذه السحب الممطرة إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار، ومن المنتظر سقوط أمطار خفيفة على مناطقة متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب محافظات الوجه البحري، وأشارت الأرصاد، إلى أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك ما بين 4-6 درجات، ويسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبير والوجه البحري، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، في حين يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويسود طقس دافئ على محافظات جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية، على وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، المثيرة للرمال والأتربة على جميع محافظات ومدن الجمهورية، وذلك بشكل متقطع على مدار اليوم.

درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 12

مطروح 16 11

السلوم 15 11

سيوة 18 10

بورسعيد 20 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19-11

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 09

نويبع 23 19

طابا 23 16

كاترين 17 07

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 25-14

مرسى علم 26 16

الفيوم 19 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 10

أسيوط 22 11

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 28 16

الوادي الجديد 23-12

شلاتين 26-14

ابو رماد 28-14

حلايب 29-15

رأس حدربة 28-15