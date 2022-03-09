تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن طقس غدا.. أمطار متوسطة ورياح مثيرة للأتربة

انخفاض جديد في درجات الحرارة تشهده كل الأنحاء غدا، لتنكسر موجة الاستقرار بموجة أخرى، تأتي بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على عدد من المناطق، ما جعل المواطنين يبحثون عن تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن طقس غد، لمعرفة أماكن سقوط الأمطار في الساعات القليلة المقبلة، والأماكن الأكثر تأثرا بانخفاض درجات الحرارة.

واهتمام من بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل بشكل دائم ومستمر، توضح تفاصيل تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن طقس غد الخميس، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها، التي جاءت كالتالي:

تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن طقس غد

وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين بشأن طقس غد، إذ انه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة المتوقعة على معظم الأنحاء، لتكون حالة الطقس معتدل الحرارة على عدد من المناطق، والتي تشمل «القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشرقية، شمال الصعيد»، بينما يكون الطقس مائلا للبرودة على عدد من المناطق الأخرى والتي تشمل «السواحل الغربية»، فيما يكون الطقس دافئا على مناطق أخرى وتشمل «جنوب سيناء، جنوب الصعيد».

هبوب الرياح وسقوط الأمطار

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد عدد من المناطق سقوطا للامطار الخفيفة والمتوسطة غدا الخميس، إذ تزداد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة والتي تأتي بنسبة 30 إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والتي قد تمتد لتكون خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية أيضا من هبوب الرياح على عدد من المناطق المختلفة والتي تتمثل في «القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، جنوب البلاد»، وتكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق الأخرى، والتي تتمثل في المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.