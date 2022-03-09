«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا: أجواء شتوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تغييرا في حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الخميس، في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ ستنخفض الحرارة ما بين 4 لـ6 درجات على القاهرة الكبري والمحافظات الشمالية للبلاد، بينما تتراجع ما بين 6 لـ8 درجات في المحافظات الجنوبية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، سنعود للأجواء الشتوية الباردة مرة أخرى، إذ تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، تأثرا بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، قادما من جنوب شرق أوربا مصحوبا برياح شمالية على سطح البحر المتوسط، مع زيادة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشرقية والغربية وشمال الدلتا وشمال الوجه البحري.

وأضافت «غانم»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المتوقع سقوط أمطار ما بين متوسطة ومتفاوتة الشدة بالمحافظات، على أن تكون تصل خفيفة في القاهرة.

انخفاض درجات الحرارة من الخميس للإثنين

وتابعت أن البلاد ستشهد انخفاضا أكثر لـ درجات الحرارة خلال ساعات الليل، غدا الخميس، إذ سيكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات النهار، وقارص البرودة ليلا، مشيرة إلى أن هذه الأجواء، سوف تستمر نحو 5 أيام من غدا الخميس وحتى الإثنين المقبل، على أن ذروة هذه الموجة يوم السبت المقبل.

وأوضحت «غانم» أن درجات الحرارة ستشهد مزيدا من الانخفاض على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ ستصل إلى 28 درجة في جنوب الصعيد، و20 درجة في شمال الصعيد، كما سيسود طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات والمدن وتقل فرص سطوع أشعة الشمس مع استمرار نشاط الرياح بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

- محافظة القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 10.

- محافظات الوجه البحري: العظمي 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 12.

- محافظة جنوب سيناء: العظمي 23 والصغرى 15.

- محافظات شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- محافظات جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.