الطقس في أسيوط اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة نهارا وهبوب رياح خماسينية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بأسيوط، اليوم الأربعاء، إذ تشهد المحافظة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في معظم الأنحاء، وهبوب رياح خماسينية خفيفة محملة بالأتربة، مع انتشار غيوم جزئية، وسط تحذيرات على مخارج ومداخل الطرق السريعة لسائقي المركبات والنقل الثقيل بعدم تجاوز السرعة المحددة.

طقس محافظة أسيوط

وتسجل درجة الحرارة الكبرى اليوم بالمحافظة 29 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة، وتصل نسبة الرطوبة لـ37%، فيما تصل سرعة الرياح لـ20 كم/ ساعة، ولا توجد أي مؤشرات لسقوط الأمطار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا ورياح خماسينية خفيفة.

تحذير لقائدي المركبات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الخماسينية، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ووجهت الهيئة تحذيرات لقائدي السيارات والمركبات الثقيلة من تجاوز وزيادة السرعة المقررة على الطرق السريعة، تجنبا لوقوع أي حوادث على الطريق، وطالبت المواطنين بتخفيف الملابس تحسبا لتغيرات الطقس المناخية حتى يسود اعتدال في حالة الطقس.

وضمن توقعات هيئة الأرصاد، يسود طقس غائم جزئي على كل أنحاء الجمهورية، ومشمس على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء ، ومن المحتمل عدم سقوط أي أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وربما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.