درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-3-2022 فى مصر.. برد وأمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة في طقس اليوم الخميس، ما بين 4- 6 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة

وأشارت هيئة الأرصاد فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون مائل للبرودة خلال ساعات النهار على كل من القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات شمال الصعيد، في حين سيكون مائل للدفء على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ودافء على محافظات جنوب الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ولفتت الأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والآتربة أحيانا، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، لكن بشكل متقطع، مع زيادة سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية والغربية ووسط الدلتا والوجه البحري، والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، في حين تقل فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 12

مطروح 16 11

السلوم 15 11

سيوة 18 10

بورسعيد 20 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19-11

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 09

نويبع 23 19

طابا 23 16

كاترين 17 07

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 25-14

مرسى علم 26 16

الفيوم 19 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 10

أسيوط 22 11

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 28 16

الوادي الجديد 23-12

شلاتين 26-14

ابو رماد 28-14

حلايب 29-15

راس حدربة 28-15