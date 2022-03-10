سعر اليورو اليوم الخميس 10-3-2022 في البنوك المصرية.. تراجع عالميا

شهد سعر اليورو، اليوم الخميس 10-3-2022، تباينًا سعريًا بداية التعاملات اليومية للبنوك المصرية، وسجّلت العملة الأوروبية الموحد في بداية التعاملات الدولية، تراجعا مقابل سلة من العملات وعلى رأسها الدولار، وتراجع اليورو عالميا مدفوعا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تجدد المخاوف من اتساع فجوة اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

سعر اليورو اليوم

وجاء بنك المصرف العربي الدولي كأفضل بنك يشتري اليورو في مصر بسعر 17.3121 جنيه، فيما احتل بنك التعمير والأسكان صدارة البنوك التي تبيع اليورو بسعر17.2115 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر اليويو كما يلي:

- سعر اليورو اليوم في بنك مصر 17.3896 جنيه للبيع و17.033 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.3455 جنيه للبيع، مقابل 17.0553 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 17.4589 جنيه للبيع مقابل 17.2683 جنيه للشراء

- سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB، 17.3234 جنيه للبيع، مقابل 17.0553 جنيه للشراء.

- جاء سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني 17.2919 جنيه للبيع مقابل 17.0553 جنيه للشراء.

- سعر اليورو في بنك قناة السويس 17.4589 جنيه للبيع، مقابل 17.2933 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في بنك «المشرق» 17.2241 جنيه للبيع، مقابل 17.0553 جنيه للشراء في «المشرق».

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.148 ريال.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 4.0615 درهم.

- سعر اليورو مقابل الدينار الكويتي 0.335 دينار.

- سعر اليورو مقابل الدولار 1.1058 دولار.

- سعر اليورو مقابل الين الياباني 128.3400 ين ياباني.