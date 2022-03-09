سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-3-2022 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقارنة بالجنيه المصري، خاصة بعد تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي من المتوقع أن تؤثر على أسعار السلع والعملات.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة أسعار العملات الأجنبية، نستعرض سعر اليورو اليوم الأربعاء، الموافق 9 مارس في البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وبنك عودة، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل اليورو سعر 16.96 جنيه للشراء و17.18 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو سعر 17.08 جنيه للبيع مقابل 17.19 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري، المسئول عن الجهاز المصرفي في مصر.

- سجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم 17.57 جنيه للشراء، ونحو 17.72 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو نحو 17.05 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

- سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي نحو 16.99 جنيه للشراء، ونحو 17.21 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 16.99 جنيه للشراء و17.21 جنيه.

- سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.03 للشراء وسعر 17.22 جنيه للبيع.

- سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 17.03 جنيه للشراء 17.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم لنحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس الحالي.