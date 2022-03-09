سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-3-2022 في البنوك المصرية

يزداد البحث عن سعر الدولار الأمريكي بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ يتوقع المواطنون أن تؤثر على سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار سعر 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، المسؤول عن القطاع المصرفي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك، اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022.

سعر الدولار في البنوك المختلفة

بينما وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري، ووصل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي التابع للبنك.

فيما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك

بينما وصل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم لنحو 17.03 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع، وفي بنك عودة اليوم سجل سعر 17.57 جنيه للشراء ونحو 17.72 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.03 للشراء وسعر 17.22 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.05 جنيه للبيع مقابل 17.22 جنيه للشراء.