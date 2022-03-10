التنمية المحلية توجّه برقابة مكثفة على الأسواق لمنع المضاربة بالأسعار

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات، بالمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغالاة في أسعار السلع والتنسيق على مدار الساعة، بصورة يومية مع أجهزة وزارتي التموين والداخلية والجهات الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لعدم وقوع المواطنين فريسة استغلال الوسطاء.

معارض ثاتبة ومتحركة للسلع الغذائية

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية، ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، ودعم إقامة التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة للمعارض بجميع المراكز والقرى بالمحافظات.

كما وجّه شعراوي، المحافظات، بتشجيع المبادرات الشبابية والمجتمعية التي تعمل على توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، والإعلان عن تلك المبادرات للمواطنين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعى بالمحافظة، وشدد الوزير على ضرورة تجهيز قائمة بالأماكن التي سيقام بها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وشوادر بيع اللحوم في جميع المحافظات.

وأوضح شعراوي، أنّ الوزارة ستقدم أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية في المحافظات، وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها، وتذليل أي معوقات تواجهها، لتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين، وللتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، على أن تتركز المبادرات بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، والحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرات وأن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة.

مبادرات شبابية لسلع بأسعار مخفّضة

ولفت إلى أنّ الوزارة نظمت عدة معارض وأتاحت الفرصة لأصحاب المبادرات الشبابية والمجتمعية خلال الفترة الماضية، لعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية تماثل المعروض في الأسواق وبأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة كبيرة، وحققت نجاحات كبيرة وإشادة من المواطنين بالمحافظات.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتنسيق مع مديري الغرف التجارية ومديريات التموين للمشاركة في المعارض وإتاحة السلع تخفيضات ملحوظة عن مثيلاتها بالأسواق مع ضمان التنوع والجودة في السلع المعروضة حتى ترضي أذواق جميع المواطنين، إضافة إلى تجهيز حملات مكثفة على الأسواق والمحال بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار التي يتم الإعلان عنها وعدم تغييرها، خاصة في المدن والقرى والأحياء، والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها.

كما أشار اللواء محمود شعراوي، إلى وجود تنسيق وتعاون بصورة مستمرة بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير السلع في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين ومتابعة حركة الأسواق والأسعار أولاً بأول.

وكلف شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات، بتلقي أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين للسيطرة على أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع، كما وجّه الوزير مسؤولي مبادرة «صوتك مسموع» لتلقي الشكاوى من خلال صفحتها على فيس بوك من هنا، ورقم الخط الساخن 15330 الذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني للوزارة: Info@mld.gov.eg.