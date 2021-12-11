ضبط 1311 قضية تموينية في حملات لضبط الغش التجاري والسلع الفاسدة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.. فقد قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (38) قضية ...أبرزها القضايا الآتية :

ضبط (70 شيكارة نخالة خشنة بوزن 3٫500 طن تستخدم فى التصنيع – 35 شيكارة معبأة علف منتج نهائى بوزن 1٫750 طن بدون بيانات ومعبأة فى شكائر ولا يوجد عليها بيانات تخص المنتج وغير مصحوبة بأية مستندات أو فواتير تفيد مصدرها ) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع أعلاف بدائرة مركز شرطة بلقاس).

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم بدائرة مركز شرطة نبروة) لقيامه بالتصرف فى (7 شكائر دقيق بلدى بإجمالى وزن 350 كيلو جرام من حصة أحد المخابز وبيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق).

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1311) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (204 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (807٫250 طن –85 بطاقة).

ضبط (55 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (229٫029 طن – 39579 عبوة – 31874 قطعة).

ضبط (23 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (20٫650 طن – 93 عبوة).

ضبط (55 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (19٫006 طن – 47701 عبوة – 117660 قطعة – 2400 لتر – 5140 متر ).

ضبط (39 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (28160 لتر – 1075 إسطوانة).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) عشوائية فى مجال تعبئة المطهرات والمنظفات والمشتقات البترولية وإعادة تدوير المخلفات المعدنية فى صناعة سبائك الألمونيوم وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن الشرقية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (2 مصنع – مخزن - مركز) عشوائية "بدون ترخيص" ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (15 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات الألمونيوم مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع السبائك – 101 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنظفات وبويات صناعية مغشوشة ومقلدة معدة للتداول - 27٫2 طن منتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر ومعدة للتداول).

مكافحة جرائم الغش التجارى

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع- مخازن – متاجر) عشوائية فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديريتى أمن (القليوبية - الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (4 مصانع – 8 مخازن – 3 متاجر - ثلاجة) عشوائية وبدون ترخيص ، حيث يتم من خلالهم إنتاج وتداول المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والمنتجات البلاستيكية المغشوشة والمقلدة والمصنعة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون ترخيص وتعبئتها داخل عبوات منسوبة لشركات وهمية لإيهام المستهلكين بسلامة وجودة تلك المنتجات تمهيداً لطرحها بالأسواق ..

كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنهما ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (325٫7 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مُدعمة ومحظور تداولها ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر معدة للتداول - 94٫4 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لمواد غذائية وزيوت طعام منسوب إنتاجها لشركات وهمية – 22طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات بلاستيكية ورقية مجهولة المصدر – 950 كيلو جرام منتج نهائى لمبيدات أفات زراعية مجهولة المصدر وبدون ترخيص معدة للتداول – 11568 منتج نهائى لمواد غذائية "سناكس" مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول – 41280 قطعة منتج نهائى "أيس كريم" مجهول المصدر مُعد للتداول).

مكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع مصنعات لحوم كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية "لحوم" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبحوزته (675 كيلو جرام "لحوم مفرومة – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

ضبط السلع مجهولة المصدر بنطاق الجيزة والإسماعيلية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) عشوائية فى مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديريتى أمن (الجيزة – الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وأمكن ضبط (8 مصانع – 8 مخازن – 2 متجر - ثلاجة) عشوائية "بدون ترخيص" ، حيث يتم خلالها تدوير الزيوت المتهالكة فى تصنيع الدهانات والأحبار وكذا المخلفات البلاستيكية فى تصنيع الأدوات المنزلية وتداول خامات البلاستيك والمنظفات ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة والكيماويات والبويات وتصنيع وتعبئة العطور والمشتقات البترولية تمهيداً لطرحها بالأسواق ، كما أمكن ضبط المديرين المسئولين عنها ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (1230٫2 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى عبارة عن بويات ودهانات وكيماويات ومشتقات بترولية وعطور زيتية ومنظفات ومتسحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة ومصنعة بدون ترخيص معدة للتداول- 111٫6 طن مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى عبارة عن مستلزمات إنتاج زراعى "أسمدة – أعلاف " مغشوشة ومقلدة وبدون ترخيص - 56٫75 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية ولحوم ودواجن ومصنعات ومجمدات بدون ترخيص- 105٫1 مواد خام مجهولة المصدر ومنتج نهائى لأدوات منزلية مغشوشة ومقلدة معدة للتداول).