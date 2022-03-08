وقف لـ إطلاق النار في أوكرانيا.. وزيلينسكي يظهر في «كييف»

أعلنت روسيا عن وقف لـ إطلاق النار في أوكرانيا، اعتبارا من الساعة 7 بتوقيت جرينتش «09:00 صباحا بتوقيت القاهرة».

وكان «مجلس الأمن الدولي»، أجرى في وقت سابق، مشاورات مغلقة بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان ظهر فيديو جديد لـ رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أظهر المسؤول الأوكراني، في مكتبه الرئاسي في العاصمة «كييف»، وقال إنه ليس خائفا من أحد وأنه غير مختبئ.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الروسي، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده ستوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 10 من اليوم الثلاثاء.

واتهم نيبينزيا، القوات الأوكرانية بتحويل السكان إلى دروع بشرية.

كيسليتسا يتهم الدبلوماسية الروسية بعدم الاتزان

وشهد المجلس، بين المندوبين الروسي والأوكراني على خلفية حرف «زد» على المدرعات الروسية.

واتهم مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، سيرجي كيسليتسا، الدبلوماسية الروسية بعدم الاتزان وبث الأكاذيب، مشيرا إلى أن كل المؤسسات الحكومية ما زالت تعمل رغم العملية العسكرية الروسية.

وزير الخارجية الأوكراني يشدد على أهمية فرض عقوبات جديدة على روسيا

من جانبه، ناقش وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، مع نظيرته البريطانية إليزابيث تراس تعزيز القدرات الدفاعية، مشددا على أهمية فرض عقوبات جديدة على روسيا.

بدورها، قالت تراس، إنه يجب أن يفشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أن بلادها ملتزمة بدعم «كييف» عسكريا واقتصاديا وإنسانيا.

وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أعلن في وقت سابق، عن تقديم مساعدات إضافية لـ أوكرانيا بقيمة 175 مليون جنيه استرليني «أكثر من 230 مليون دولار»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أوكرانيا تضرر منشأة للبحوث النووية في «خاركيف»

بدوره، قالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إن أوكرانيا أبلغتها بتضرر منشأة للبحوث النووية في «خاركيف»، فيما أعرب المدير العام لـ الوكالة رافائيل جروسي، عن استعداده للسفر إلى «تشرنوبيل» لضمان الالتزام بأمن المحطات النووية.

وكانت الصين، قالت في وقت سابق، إنه يجب إيلاء الأهمية لمخاوف روسيا الأمنية.

«آي بي إم» تعلق كل أعمالها في روسيا.. و«مورجان ستانلي» يتوقع تخلف روسيا عن سداد الديون

اقتصاديا، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى خلافات بين الدول الغربية حول فرض عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا، فيما علقت شركة «آي بي إم» كل أعمالها في روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إن مؤسسة«مورجان ستانلي» لـ الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية توقعت تخلف روسيا عن سداد الديون بحلول منتصف الربيع.