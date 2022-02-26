دنيا السادات تبهر أعضاء تحكيم برنامج الدوم بأغنية لشريفة فاضل «فيديو»

أبهرت المتسابقة دنيا السادات، لجنة التحكيم في برنامج «الدوم» بعد تقديم أغنية «لما راح الصبر منه»، للفنانة شريفة فاضل، أمام أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي.

تعليق ليلى علوي والمايسترو نادر عباسي

وقالت الفنانة ليلى علوي: «عايزه أتعرف عليكي أكثر»، المايسترو نادر عباسي، قائلا: «دنيا عندك صوت جميل، واختيار الأغنية اختيار كويس جدًا»، وقال المخرج تامر محسن: «برافو عليكي أنت جريئة وواثقة من نفسك، وبتغني أغاني صعبة».

تفاصيل برنامج الدوم

وتتراوح أعمار مشتركي المسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عاما، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عاما.

وينتمي المشتركون لجميع المحافظات، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة.