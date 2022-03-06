محمود بكر يكشف كواليس مشاركته في برنامج «الدوم»: أحب أدوار الرومانسية

تصدّر اسم الفنان الشاب محمود بكر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصًة بعدما تأهل إلى المرحلة النصف نهائية في برنامج «الدوم» مع النجمة الشابة مونيكا ألفونس في مجال التمثيل.

محمود بكر يتخطى المرحلة الأولى من برنامج الدوم

وعن كواليس مشاركته في برنامج «الدوم» قال «بكر»، لـ«الوطن»، «في البداية كنت خائفًا جدًا، ولكني قدمت للاشتراك في برنامج الدوم، وشعرت بسعادة غامرة عندما تخطيت المرحلة الأولى بتأييد لجنة التحكيم».

وتابع الفنان الشاب حديثه عن تفاصيل اشتراكه في برنامج الدوم: «في المرحلة الثانية من برنامج الدوم حضرت أنا ومونيكا ألفونس مشهد من مسرحية نور تأليف أحمد ثروت سليم وأنس النيلي»، مضيفًا: «المشهد حصل على إعجاب لجنة التحكيم، وبفضل الله تأهلنا إلى مرحلة النصف نهائي».

وعن المرحلة المقبلة، أشار «بكر» إلى أنَّه لا يعلم أي تفاصيل عنها حتى الآن، قائلًا: «لم نستعد للمرحلة المقبلة لأنه لم يتم إعلان تفاصيلها حتى الآن»، لافتًا إلى أنَّه يريد أن يقدم شخصيات مختلفة على شاشات السينما والتليفزيون في الفترة القادمة، قائلًا: «أحب أدوار الرومانسية لكني أريد أن ألعب جميع الشخصيات في المستقبل، وأتدرب دائمًا حتى أقدم أفضل ما عندي».

محمود بكر: محمد فراج مثلي الأعلى

وأضاف الفنان الشاب أنَّ مثله الأعلى في مجال التمثيل، هو النجم محمد فراج، متمنيًا المشاركة معه في أي عمل فني.

أما عن بداياته الفنية قال «بكر»، إنَّه بدأ التمثيل على مسرح كلية التجارة جامعة عين شمس ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية واشترك في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل «الطاووس» عام 2021، وفيلم «الباب الأخضر» ولكنه لم يُعرض بعد.

محمود بكر يشكر أشرف زكي

كما وجه «بكر» الشكر لكلًا من الدكتور أشرف زكي والمعهد العالي للفنون المسرحية، قائلًا: «أحب أوجه الشكر للأب الروحي الدكتور أشرف زكي وللمعهد العالي للفنون المسرحية لأنه دائمًا يقف بجانبنا ويدعمنا».