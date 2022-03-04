تفاصيل الحلقة الجديدة من برنامج الدوم.. رحمة ضاحي تشعل الأجواء

انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج «الدوم» والتي شهدت اشتعال المنافسة ضمن ثاني حلقات مرحلة «المفتاح الذهبي»، والتي يشارك في لجنة تحكيمها كل من النجمة ليلى علوي والموسيقار نادر عباسي والمخرج تامر محسن.

المتسابقة رحمة ضاحي

أشعلت المتسابقة رحمة ضاحي الأجواء بأغنية «إن كنت ناسي أفكرك»، ودخلت والدة رحمة في حالة من البكاء أثناء غناء ابنتها، وعلق المخرج تامر محسن على بكائها، قائلا: «أكيد بتعيطي من الفرحة».

برنامج الدوم تطلقه «الشركة المتحدة» للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

تفاصيل الاشتراك في المسابقة

وتتراوح أعمار المشتركين في برنامج الدوم بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختيارات لـ 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

الدوم هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة «ON».