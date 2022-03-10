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كييف تفتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين العالقين

ممر واحد من مدينة ماريوبول

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رؤى ممدوح
10:00 ص | الخميس 10 مارس 2022
لاجئيين في أوكرانيا

لاجئيين في أوكرانيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الخميس، عن فتح 7 ممرات إنسانية، بينها ممر واحد من مدينة ماريوبول، وذلك لاستئناف وتسهيل عملية إجلاء المدنيين العالقين في عدد من المدن الأوكرانية التي تشهد قصفاً روسياً مكثفاً، بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وتعيش مدينة ماريوبول أوضاعًا إنسانية حرجة، وذلك عقب اتهام أوكرانيا لموسكو بقصف مستشفى للولادة الأطفال وسقوط عشرات الضحايا، وهو ما نفته روسيا ووصفت تصريحات كييف بـ«الأخبار المزيفة». 

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