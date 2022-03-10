كييف تفتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين العالقين

أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الخميس، عن فتح 7 ممرات إنسانية، بينها ممر واحد من مدينة ماريوبول، وذلك لاستئناف وتسهيل عملية إجلاء المدنيين العالقين في عدد من المدن الأوكرانية التي تشهد قصفاً روسياً مكثفاً، بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وتعيش مدينة ماريوبول أوضاعًا إنسانية حرجة، وذلك عقب اتهام أوكرانيا لموسكو بقصف مستشفى للولادة الأطفال وسقوط عشرات الضحايا، وهو ما نفته روسيا ووصفت تصريحات كييف بـ«الأخبار المزيفة».