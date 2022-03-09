وزيرة الخارجية البريطانية: سنزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن بريطانيا لا تسعى إلى إقامة منطقة حظر طيران فوق ممرات الإجلاء في أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا، وهذا ليس ما نتطلع إليه.

وقالت تروس، وهي تتحدث إلى جانب نظيرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن: إن «أفضل طريقة للمساعدة في حماية السماء، هي من خلال الأسلحة المضادة للطائرات، التي ستزود بها المملكة المتحدة الآن أوكرانيا».

بريطانيا لا تسعى لفرض منطقة حظر طيران

وأضافت تروس أن المملكة المتحدة تود أن ترى حظرًا كاملاً على روسيا، من نظام سويفت للدفع، وجميع دول مجموعة السبع، التي تنهي استخدامها للنفط والغاز الروسي، لذلك يجب أن نذهب أبعد وأسرع في استجابتنا، ويجب أن نضاعف عقوباتنا.

بلينكن: روسيا لا تحرز التقدم المتوقع

قال وزير الخارجية، إنه بينما يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في «ألم ومعاناة شديدين»، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يحرز التقدم الذي كان يخطط له، لقد فاجأنا بوتين بوحدتنا وشدة عقوباتنا، وضربنا البنوك، والسفن، والطائرات، وعائدات النفط والغاز، وقد فاجأه الشعب الأوكراني الشجاع بتصميمه وقيادته».

وتابع بلينكن عن الفكرة التي طرحتها بولندا أمس بخصوص استخدام طائرات روسية من قبل طيارين من اوكرانيا: "إن مغادرة قاعدة الناتو الأمريكية في ألمانيا للطيران إلى المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا بشأن أوكرانيا يثير بعض المخاوف الجادة لتحالف الناتو بأكمله. لذلك علينا العمل من خلال تفاصيل هذه الأشياء للمضي قدمًا. ببساطة ليس من الواضح لنا أن هناك سببًا منطقيًا للقيام بذلك بالطريقة التي تم طرحها بالأمس".