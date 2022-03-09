نائبة رئيس أمريكا تتوجه إلى بولندا لبحث أزمة أوكرانيا مع قادة الناتو

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه من المقرر أن تصل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى بولندا في وقت لاحق اليوم للقاء القادة في وارسو بشأن الأزمة الأوكرانية قبل السفر إلى بوخارست في رومانيا.

وذكرت وكالة رويترز، أن هاريس من المقرر أن تتعاون مع بولندا ورومانيا بشأن الخطوات التالية للرد على الغزو الروسي وطمأنتهما بدعم واشنطن.

اشتباك أمريكي بولندي بسبب الطائرات الروسية

وتأتي رحلة هاريس في الوقت الذي اشتبكت فيه الولايات المتحدة وبولندا علنًا بشأن توفير طائرات مقاتلة للقوات الأوكرانية، وأعلن وزير الخارجية البولندي، أن البلاد مستعدة فورًا لنشر جميع طائراتها الروسية MiG-29 وبشكل مجاني في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية ووضعها تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة، وكان من المتوقع في الأصل أن تستقبل الولايات المتحدة الطائرات ثم تتبرع بها لأوكرانيا، لكن البنتاجون أصدر بيانًا بعد ساعات من إعلان بولندا قال فيه إن هذه ليست خطة مجدية.

وقال جون كيربي، السكرتير الصحفي للبنتاجون: «احتمال خروج الطائرات المقاتلة تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من قاعدة تابعة للولايات المتحدة والناتو في ألمانيا لتطير في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا حول أوكرانيا يثير مخاوف جدية بالنسبة لتحالف الناتو بأكمله».

وتابع: «نواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في الناتو حول هذه القضية والتحديات اللوجستية الصعبة التي تطرحها، لكننا لا نعتقد أن اقتراح بولندا يمكن الدفاع عنه».

واشنطن على اتصال مستمر ببولندا

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن البيت الأبيض على اتصال مستمر مع الحكومة البولندية بشأن أفضل السبل لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وقال المسؤول: «هذا حوار يستمر بالتأكيد حتى رحلة نائب الرئيس، وهذه أولوية رئيسية بالنسبة لنا ولكل حلفائنا في الناتو، ولذا فإننا نتوقع أن نواصل الحديث عن كيفية تحقيق هذا الهدف المهم حقًا».

وتعد قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب غرب ألمانيا، المقر الرئيسي للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا والقيادة الجوية لحلف الناتو.