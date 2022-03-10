مباحثات ثلاثية اليوم في تركيا تضم وزيري خارجية «أوكرانيا وروسيا»

تستضيف تركيا اليوم، مباحثات بين وزير الخارجية الأوكراني «دميتري كوليبا»، ونظيره الروسي «سيرجي لافروف»، لبحث الحرب الروسية الأوكرانية في وجود وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، صباح اليوم، إنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني بعد وصوله إلى تركيا، تمهيدا للقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في أنطاليا بينما دخلت الحرب الروسية الأوكرانية اسبوعها الثالث.

وقبل أيام أعلن عن لقاء ومحادثات بين وزير الخارجية الأوكراني ونظيره الروسي سيرجي لافروف في وجود وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وبدأت روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا يوم 24 مارس أي فجر الخميس قبل الماضي.