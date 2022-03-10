قبل أيام من إطلاقه.. التفاصيل الكاملة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، تزامنا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة.

ستطلق جلساته خلال يومي 27 و28 مارس

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن النسخة السادسة من «مصر تستطيع»، ستشهد حضور عدد كبير من الوزارت، والخبراء المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، للاستفادة من خبراتهم.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، عن أن موعد إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، تم تحديده، ولن يؤجل، حيث ستطلق جلساته خلال يومي 27 و28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أن سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، قد ساهمت في تأكيد أهداف خطة التنمية المستدامة «مصر 2030»، كما نجحت فى ربط الطيور المهاجرة بالوطن الأم، مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لإطلاق «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن المؤتمر، في بيانات لها.

التفاصيل الكاملة لإطلاق «مصر تستطيع بالصناعة»

- تهدف سلسلة «مصر تستطيع»، تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بمشاركة القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية المستدامة.

- تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

- يأتي إطلاق «مصر تستطيع بالصناعة» تزامنا مع خطة الدولة لتوطين الصناعة.

- ستشهد النسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، مشاركة ممثلي ومديري الشركات العالمية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة.

- مشاركة عدد من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، فى مجال الصناعة، ضمن جلسات «مصر تستطيع بالصناعة».

- يستهدف «مصر تستطيع بالصناعة»، إطلاق صناعات مستدامة قادرة على المنافسة، ومعتمدة أيضا على التكنولوجيا المتطورة النظيفة والخضراء.

- تناقش نسخة مؤتمر «مصر تستطيع 6» عددا من المحاور التى تدور فى مجال الصناعة.

- ستشهد جلسات وفعاليات «مصر تستطيع بالصناعة»، مشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين.

- تستهدف جلسات «مصر تستطيع 6»، توطين عدد من الصناعات، منها صناعة السيارات وصناعة الأدوية.

- المؤتمر ستطلق جلساته خلال يومي 27 و 28 مارس الجاري، بمحافظة القاهرة.

- ستشهد جلسات «مصر تستطيع بالصناعة» مشاركة 70 خبير مصريا بالخارج فى مجال الصناعة.

8 جلسات لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

الجلسة الافتتاحية «الأولى»: تستعرض الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

الجلسة الثانية: تناقش الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ cop 27.

الجلسة الثالثة: تناقش هذه الجلسة مستقبل الصناعة بين مصر وإفريقيا التحديات والفرص، وسبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الإفريقية.

الجلسة الرابعة: تستعرض الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية.

الجلسة الخامسة: تناقش هذه الجلسة، صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

الجلسة السادسة: تستعرض صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

الجلسة السابعة: تتناول الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.

الجلسة الثامنة: تستعرض الجلسة الأخيرة، محور الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبراء مصر بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.