المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين..بينها شهادة صلاحية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة للتقديم لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، لجميع المراحل للعام 2022/2023، مؤكدة أن أخر موعد للتقديم يوم 30 مايو 2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، على توثيق جميع الشهادات المقدمة بصورة طبق الأصل من جهة العمل على أن يتضمن الملف طلب التقدم لشغل الوظيفة، موضحا به الوظيفة المراد شغلها والتقدم لشغل وظيفة واحدة فقط مع استكمال كافة بياناته معتمدة من جهة العمل.

الموقف من الجزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية

كما يتضمن ملف التقديم لتغيير المسمي الوظيفي، صحيفة أحوال جنائية حديثة موضح بها، المؤهل الدراسي وتاريخه «تربوي أم لا»، والموقف من الجزاءات، والوظائف الإشرافية التي تم شغلها من الحديث للأقدم، وخطاب من قسم التقارير السنوية بالإدارة التابع لها عن العامين «2019 - 2020»، بمرتبة فوق متوسط على الأقل.

وشملت المستندات، ضرورة تقديم خطابا من الشئون القانونية بالإدارة التابع لها المتقدم يفيد الموقف من الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية والموقف من الجزاءات، على ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام أو جزاءات الخصم من الأجر لمدة تجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أي جزاء أشد أو إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل .

شهادة صلاحية سارية لمزاولة الوظيفة

وقالت وزارة التعليم، إن الملف يجب أن يتضمن صورة معتمدة من شهادة الصلاحية سارية لمزاولة الوظيفة المتقدم إليها ولا يعتد بإفادة حضور دورة الحصول على الصلاحية لشغل الوظيفة، إلى جانب عدد 4 صور شخصية حديثة والسيرة الذاتية للمتقدم، والشهادات والدورات الحاصل عليها وصورة معتمدة من شهادة التربوي للمؤهل غير التربوي، وصورة بطاقة الرقم القومي، ومقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم إليها، والإنجازات خلال فترة عمله، ووثيقة التعارف، واستمارة استطلاع الرأي.