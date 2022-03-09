«التربية التعليم» تعلن آخر موعد لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين لجميع المراحل للعام 2022/2023، يوم 30 مايو المقبل، مشددة على سرعة الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين والتأكد من دقتها، وفق ما ورد في خطاب مرسل لجميع المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية.

شرط لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، إنها أرسلت نموذج استمارات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الذين يرغبون في تغيير المسمى الوظيفي لجميع المراحل للعام 2022 / 2023، وذلك في إطار الحرص على تنظيم العمل وتوحيده في أعمال الإدارة العامة على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.

وجاء في خطاب وزارة التعليم: «لتغيير المسمي الوظيفي، لابد من الحصول على موافقة التوجيه الفني للمادة التي يرغب المدرس في النقل إليها، فضلاً عن الحصول على مؤهل تربوي حال كونه خريج كلية غير كلية التربية».

الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2022/2023

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين لجميع المراحل التعليمية للعام 2022/2023:-

- صورة طبق أصل المؤهل الدراسي.

- استمارة تغيير المسمى الوظيفي.

- طلب تغيير المسمى الوظيفي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إفادة من التوجيه العام بالموافقة على تغيير المسمى الوظيفي.

- إفادة من جهة العمل بأنه يعمل في المرحلة ومازال على رأس العمل.

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة.

- آخر تقريرين سنويين 2020/2022 بالمرحلة التي يعمل بها.