إرشادات وضوابط تقديم طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من الإرشادات والضوابط الواجب مراعاتها عند استلام وملء طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، والتي سيجرى تسليم نسخة منها لمسئول تنسيق الإدارة التعليمية، وبدوره يُسلِّم الاستمارة للمعلمين المخاطبين بقانون 155 فقط، وعلى الدرجة التخصصية.

وأكدت الوزارة أن مسئول التنسيق بالإدارة سيقوم بتسليم جميع الطلبات المستلمة لإدارة التنسيق بالمديرية شخصياً وبالمرفقات، ولن يتم الاستلام من المعلمين إلا بعد استيفاء كافة الشروط.

بيانات أساسية مطلوبة

وشددت الوزارة، في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، على ضرورة مراجعة صحف الأحوال، من حيث الرقم القومي والوظيفة على الكادر، والتأكد من مطابقة المؤهل المدون بصحيفة الأحوال للشهادة الأصلية المعيَّن عليها، ومادة التدريس مع الوظيفة على الكادر، وتدوين المؤهل الجديد في خانة بيانات المؤهل الأعلى بصحيفة الأحوال، إن وجد، وتعتمد صحيفة الأحوال من شؤون العاملين مختومة بختم النسر.

المؤهل والدبلومة التربوية والتوقيعات

وأكدت ضرورة التأكد من المؤهل سواء تربوي أو غير تربوي أو وجود دبلومة تربوية، وخطاب من المدرسة معتمد صورة طبق الأصل من المدير العام، ومختومة بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية، وليس خاتم المدرسة فقط، وتوقيع الموجه العام للمادة ومدير التنسيق بالمديرية.

مسجلون على قاعدة البيانات

وبالنسبة لتنسيق الإعدادي والثانوي، قالت الوزارة إنه في حالة تغيير المسمى الوظيفي من مادة الدراسات الاجتماعية إلى تاريخ أو جغرافيا والعلوم إلى فيزياء وكيمياء وأحياء لابد من إحضار إفادة من المدرسة أن المعلم يعمل بالمرحلة الثانوية لمدة ثلاثة سنوات، ويقوم بتدريس المادة المراد التغيير إليها، ولابد من التأكد من أن جميع المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي مسجلين على قاعدة البيانات الخاصة بالتنسيق وتسجيل أرقامهم على قاعدة البيانات على الاستمارة.

وشددت الوزارة على أن المديرية التعليمية لن تستلم طلبات تغيير المسمى الوظيفي غير المستوفية الشروط، مشددة على ضرورة مراعاة الدقة في تسليم الأوراق المطلوبة.