كيفية تسجيل استمارة «1سري» للمعلمين لحضور امتحانات الثانوية العامة

في هذا الوقت من كل عام تبدأ وزارة التربية والتعليم والمدارس والمديريات التحضير لامتحانات الثانوية العامة، ومنذ ساعات قليلة خاطبت الوزارة كافة المديريات والإدارات التعليمية، بسرعة تسجيل استمارة «1 سري» للمدرسين من أجل المراقبة على امتحانات الثانوية.

وفي إطار التيسير على المعلمين والراغبين في المراقبة على امتحانات الثانوية العامة، جرى إتاحة رابط إلكتروني للتسجيل وملء بيانات استمارة 1 سري وفقا لما ذكره موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وذلك في إطار حرص الإدارة العامة للامتحانات على تسجيل المعلمين لبياناتهم للترشح للعمل، وحضور امتحانات الثانوية.

كيفية تسجيل استمارة 1 سري

وعلى الراغبين في حضور امتحانات الثانوية، تسجيل استمارة «1 سري» كما يلي:

يحصل المعلم على ورقة من المدرسة التابع لها، ويكتب فيها البيانات المطلوبة.

يكتب المعلم اسمه، ومؤهله الدراسي، والدرجة الوظيفية التي يعتليها، والمادة التي يدرسها، والمدرسة التي يعمل بها.

يكتب المعلم عنوانه ورقم بطاقة الرقم القومي.

على المعلم أن يكتب الجهة الراغب في المراقبة فيها في أي من المحافظات، وعليه أن يكتب 3 خيارات بالأماكن التي يريدها.

يجب مراجعة البيانات من قبل المدرسة وختمها، ثم إرسالها إلى الإدارة العامة لـ«الكنترولات» الخاصة بالثانوية العامة.

يمكن طباعة الاستمارة وإرفقاها بهذا الرابط الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم.

موعد إتاحة استمارة «1 سري»

وجرى إتاحة الاستمارة بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في بيان لها، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك وفقًا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر قانون 155 لسنة 2007، والفئات التي يمكن لها الترشح للعمل، سواء كانوا مراقبين، وملاحظين، أو أعضاء تكنولوجيا المعلومات.

ويمكن التسجيل على الموقع الإلكتروني لجميع الفئات، وفق لبيان وزارة التربية والتعليم، حيث لا يقتصر التسجيل على المدارس الثانوية والإعدادية فقط، بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.