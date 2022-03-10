«مكرم» تلتقي السفير البولندي لمتابعة موقف المصريين في أوكرانيا

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، ميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة، في مقر الوزارة، بحضور السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشؤون الجاليات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لموقف أبنائنا بأوكرانيا.

الحفاظ على المستقبل العلمي للطلاب المصريين

رحبت «مكرم» بالسفير البولندي، ووجهت له خالص الشكر والامتنان على جهود بولندا في تيسير عملية مرور أبناء الجالية المصرية بكافة شرائحهم، من خلال المنافذ الآمنة عبر حدودها مع أوكرانيا على إثر الأزمة الروسية - الأوكرانية الدائرة حاليا.

وأكدت على حرص القيادة السياسية على متابعة المستجدات بصورة يومية، وإصدار توجيهات بضرورة الحفاظ على المستقبل العلمي للطلاب المصريين الدارسين في المدن الأوكرانية، ثم استعرضت دور الوزارة مع المواطنين المصريين هناك في ظل هذه الأجواء الراهنة، مشيرة إلى عقد لقاءات يومية عبر تطبيق «زووم» مع ممثلي الجالية المصرية، وإلى الاستمارة التي تم طرحها بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا والمقيمين في محافظات مختلفة.

سفير هولندا: سنبذل المزيد من التنسيق

من جانبه، أعرب «وابيندا» عن امتنانه للقاء وزيرة الهجرة، معبرا عن تقديره لكل ما تبذله الدولة المصرية من جهود عظيمة من أجل رعاية مواطنيها في أوكرانيا في الوقت الحالي، مبديا استعداده لمزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة، بهدف التيسير على أبناء الجالية المصرية في أثناء عبورهم المنافذ الآمنة لدى بولندا إلى أن يصلوا بسلام وأمان إلى وطنهم مصر.

واستعرض جهود بلاده في احتواء الأزمة من الإمداد بالمعلومات الموثقة وكذلك الأغذية والمياه والرعاية الطبية اللازمة لأبناء الجاليات المختلفة العابرين للحدود، وتسهيل منح تأشيرات العبور لهم دون أي تمييز، لافتا إلى أنه نحو أكثر من مليون شخص عبروا الحدود البولندية الأوكرانية جراء الأزمة.