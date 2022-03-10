هند صبري عن خلافها مع فريال يوسف: «معنديش وقت ولا طاقة للمشاكل»

علقت الفنانة هند صبري على الخلاف بينها والفنانة فريال يوسف، قائلة إنها ليس لديها مشكلات مع أحد ولا تحمل ضغينة، وتفضل أن تكون في «حالها»، على حد تعبيرها، دون الزج باسمها في أي أزمة أو خلاف، وجاء ذلك بعد التصريحات الأخيرة لمواطنتها التونسية التي كشفت فيها عن وجود خلاف بينهما ولكن لم تحدد أسبابه، باعتباره شأن شخصي.

هند صبري: أنا في حالي

قالت «صبري» في لقاء لها، مع برنامج «ذا إنسايدر»: «أنا معنديش مشاكل أو ضغينة مع أي حد، الجميع يعرف ده، مش بحب وجود مشاكل، أنا في حالي معنديش وقت ولا طاقة للمشاكل وإثارتها».

فريال يوسف: خلاف شخصي

ظهرت الفنانة فريال يوسف مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس»، وتحدثت خلال الحلقة عن خلاف بينها وبين هند صبري ولكن لم تكشف تفاصيله، قائلة: «أنا بحبها جدا وبحترمها، والخلاف كان بسبب موضوع شخصي وأفضل عدم الحديث عنه لأنه انتهى بالنسبة لي»، مضيفة: «كنت أتمنى أن تتصل بيا وتفهم وجهة نظري عشان أنا مبعرفش أكلم حد أقوله أنا زعلانة منك».

ووجهت «يوسف» رسالة لـ «هند»، قالت فيها: «أنتي إنسانة رائعة، ومش هاين عليا منقعدش مع بعض، وأنا بالنسبة لي الخلاف عدى بس محتاجين نرجع المودة بينا زي ما كانت، وكنت متوقعة أنك هتبادري بالصلح».