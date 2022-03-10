وصول متهمي «الآثار الكبرى» لحضور جلسة محاكمتهم بجنايات القاهرة

وصل رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، قبل قليل، لحضور جلسة محاكمتهم في الدائرة 9 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.

الآثار الكبرى

ووجّهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، أنّه اشترك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويل تنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص، والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.