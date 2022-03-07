تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في «الآثار الكبرى» لـ10 مارس

أجلت الدائرة 9 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير إعلاميا بـ«نائب الجن والعفاريت»، و21 متهما آخرين في قضية الآثار الكبرى، لجلسة 10 مارس لسماع مرافعة دفاع باقي المتهمين.

هيئة المحكمة

وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف، وأمانة سر حمدي درويش.