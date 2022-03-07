دفاع المتهم الثامن في الآثار الكبرى يدفع بانتفاء التلبس وعدم أثرية القطع

استمعت الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إلى مرافعة دفاع المتهم الثامن «أسامة حسانين» في قضية الآثار الكبري المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين.

وخلال انعقاد الجلسة طلب دفاع المتهم الثامن، من هيئة المحكمة، براءة موكله تاسيسا على بطلان القبض والتفتيش وتجاوز مأمور الضبط وعدم شمول إذن النيابة على اسم المتهم وعدم شمول المحضر كذلك على اسم موكله وبطلان الاعتراف الصادر من المتهم.

فضلا عن دفع المحامي، بانتفاء أركان جريمة تهريب الآثار خارج البلاد وانتفاء حالة التلبس وعدم أثرية الصور والمقاطع المأخوذة من هاتف موكله.