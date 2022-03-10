محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية «الآثار الكبرى».. بعد قليل

تستكمل الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الخميس، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «الآثار الكبرى».

استكمال المحاكمة لسماع دفاع المتهمين

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

وأجلت المحكمة الجلسة الماضية لسماع مرافعة باقي دفاع المتهمين بقضية «الآثار الكبرى»، لليوم الخميس.

وشهدت الجلسة الماضية العديد من الأحداث والطلبات من دفاع المتهمين في القضية، إذ طالب دفاع المتهمين السادس والسابع، ببراءة موكليه تأسيسا على بطلان تحريات المباحث كونها مكتبية وبطلان إذن النيابة العامة، وعدم ثبات مأمورية الضبط في دفتر أحوال القسم وانفراد ضابط التحريات بالشهادة وعدم معقولية تصور الواقعة، فضلا عن أن المتهم السادس طاعن في السن ويعاني من مرض القلب.

وعقب ذلك، تعالت أصوات تصفيق المتهمين داخل قاعة المحكمة، بعدما أبدى المتهم ثقته في القضاء المصري وعدالته.