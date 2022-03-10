اليوم.. هشام عباس نجم أولى حفلات مهرجان أبيدوس

يستعد النجم هشام عباس، مساء اليوم الخميس، لإحياء أولى حفلات مهرجان أبيدوس في السادسة مساءً بمحافظة سوهاج، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة رئيس الأوبرا الدكتور مجدي صابر.

ويقدم هشام عباس خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة، خاصة أغاني التسعينات التى يحبها الجمهور ويتفاعلون معها بشكل كبير، حيث سيمتد المهرجان من الخميس 10 مارس وحتي السبت 12 مارس، بحضور وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم ووزير السياحة الدكتور خالد عناني.

انطلاق مهرجان أبيدوس

أما عن باقي الحفلات الخاصة بمهرجان أبيدوس، فيشارك فى تقديمها الفنان علي الحجار، والذي سيحيي حفلاً غنائيًا غدا الجمعة، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً.

وقدمت دار الأوبرا المصرية مؤخرا النسخة الثانية من مهرجان دندرة فى محافظة قنا، والتى انطلقت فعالياته من الخميس الماضي 4 مارس، وأحيا حفل الافتتاح الفنان هاني شاكر، مقدما عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة، وكذلك أغاني تراثية، منها أغنية «مسا النور» و«الهنا» لوردة الجزائرية وأغنية «جانا الهوي» لعبد الحليم حافظ.

آخر أعمال هشام عباس

وكان الفنان هشام عباس قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «يا سهرانين الليل»، وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيي وتوزيع كريم عبد الوهاب، وحققت نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها على موقع «يوتيوب».