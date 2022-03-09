هشام عباس يفتتح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس بسوهاج في حفل ضخم

يفتتح الفنان الكبير هشام عباس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء الذى من المقرر أن يقام فى محافظة سوهاج خلال الفترة من 10 الى 12 من شهر مارس الجاري والذى تنظمه دار الأوبرا.

المهرجان من 10 الى 12 من شهر مارس الجاري.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تطلق الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عنانى وزير السيحة والاثار واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

حفلات المهرجان هشام عباس والحجار ومدحت صالح

يذكر ان برنامج فعاليات الدورة الاولى من مهرجان ابيدوس للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس ، على الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته .

كان الجزء الاول من الغناء فى الصعيد قد بدأ بفعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، الذيي جمع أشكال إبداعية متنوعة، وضم 3 حفلات، أحيا أولها أمير الغناء العربي هاني شاكر، وحفل اليوم أحياه كل من ريهام عبد الحكيم- ياسر سليمان- إيمان عبد الغني، طارق العربي.

كان الفنان هاني شاكر، افتتح المهرجان بتقديم نخبة من أهم وأشهر أغنياته، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وقدم أغنيات تراثية، منها «مساء النور والهنا» للفنانة وردة الجزائرية، «جانا الهوى» للفنان عبد الحليم حافظ، رفقة الفرقة الموسيقية مع المايسترو مصطفى حلمي.

فحين ان هذه الدورة تعد الاولى من الغناء فى محافظة سوهاج حيث لم يقم من قبل اى مهرجان غنائي هناك