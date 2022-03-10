الأرصاد تحذّر من طقس شديد البرودة ليلا.. وتكشف موعد انتهاء الموجة

قالت الدكتورة منار غانم، بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، بسبب تأثرها بمنخفض جوي بارد، في طبقات الجو العليا يصاحبه رياح شمالية غربية، من جنوب وشرق أوروبا.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنّ هناك زيادة في فرص سقوط الأمطار اليوم، تكون بين متوسطة وخفيفة، على مدن ومحافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظات شمال الدلتا، وقد تمتد مع تقدم الوقت إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري وجنوب محافظات الوجه البحري، وذلك مع بداية ساعات الليل.

طقس شديد البرودة ليلا

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة تنخفض بين 3 لـ4 درجات عن المسجلة أمس الأربعاء، خلال ساعات النهار، ويتوقع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة مع بداية ساعات الليل، حيت تتراوح درجات الحرارة بين 8 حتى 9 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فضلا عن نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

سرعات الرياح تصل لـ50 كم في الساعة

وأكدت غانم، أنّ نشاط الرياح سيعيق الملاحة البحرية اليوم، إذ تتراوح بين 40 حتى 50 كم في الساعة، وترتفع الأمواج مابين 3 لـ4 أمتار على سواحل البحر المتوسط، مشيرة إلى أنّ الموجة مستمرة معنا حتى الإثنين المقبل، ويجب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء الخروج من المنزل خاصة في ساعات الليل المتاخرة.

درجات الحرارة

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

طنطا 19 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 18 11

بلطيم 18 12

مطروح 16 11

السلوم 15 11

سيوة 18 10

بورسعيد 20 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19-11

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 09

نويبع 23 19

طابا 23 16

كاترين 17 07

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 25-14

مرسى علم 26 16

الفيوم 19 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 10

أسيوط 22 11

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 28 16

الوادي الجديد 23-12

شلاتين 26 14

ابو رماد 28 14

حلايب 29 15

رأس حدربة 28 15