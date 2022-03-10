تفاصيل أول دورة لـ«مهرجان أبيدوس».. الحجار وصالح وعمرو سليم نجوم 2022

كشف الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل إطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، الذي يتم تنظيمه برعاية دار الأوبرا المصرية ضمن خطة وصول العدالة الثقافية لكل المحافظات.

وقال صابر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إنّ المهرجان شهد تعاونا بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، وتشارك فيه محافظة سوهاج، ويستمر 3 ليالٍ، بداية من اليوم وحتى السبت المقبل.

أبرز المشاركين

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية، أنّ الحفل يقدمه نخبة من نجوم الفن، مثل هشام عباس اليوم، وغدا علي الحجار، ومدحت صالح وعمرو سليم السبت، موضحا أنّ تجهيز الفعاليات بدأ قبل أسبوع بالمسرح والإضاءة والديكور في مدخل المعبد.

خطة دار الأوبرا بعد رمضان

وتابع: «بعد رمضان سنتجه إلى الشمال وسننظم مهرجانات في بعض المناطق الأثرية والمعابد الشهيرة في الدلتا، حيث نجح مهرجان دندرة، لكن جائحة كورونا أوقفت فعالياته وجرى تنظيمه هذا العام، وكان رائعا للغاية في كل شيء، وقدمت المحافظة كل شيء لإنجاحه».

حياة كريمة

وعن مشاركة دار الأوبرا في مبادرة حياة كريمة، أوضح أنّ الدار تشارك في كل ما يتصل بالشأن الثقافي، مثل المسارح المتنقلة التي جابت وتجوب قرى مصر طبقا للخطط الموضوعة لتحقيق العدالة الثقافية، بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات.