الحكومة توافق على قبول الطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات

وافق مجلس الوزراء على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 فبراير في جميع التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل،

ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

شروط التحاق الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية

وأشارت الضوابط والشروط، إلى أنّه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لتحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

ثبوت قيد الطالب في جامعة أوكرانية شرط قبوله بالجامعات المصرية

وتضمنت الضوابط والشروط أيضاً، أن يتقدم الطالب للجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنّه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وشهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسي من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وحال تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة 3 أشهر، يصبح قرار التحويل منعدما.