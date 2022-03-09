التعليم العالي:وضعنا سيناريوهات للتعامل مع الطلاب العائدين من أوكرانيا

استمرت أزمة الطلاب المصريين الدراسين في جامعات دول شرق أوروبا خاصة «روسيا و أوكرانيا»، خاصة بعد تصريحات وزير التعليم العالي و البحث العلمي، التي أوضح فيها أن هناك عدد من الطلاب الدراسين بكليات الطب في أوكرانيا، حاصلين على شهادة الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، مضيفاً: «وضعنا ضوابط تؤهل الطلاب للكليات والتخصصات، ولا أستطيع قبول طالب لم يدرس بيولوجي في تخصص بكلية الطب، لا يمكن قبول أي طالب لم يجتز المواد المؤهلة للتخصص الذي يقوم بدراسته حاليا أو في أي وقت».

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وقال وزير التعليم العالي، في تصريحات صحفية، إنّ الدولة نسقت مع الجهات المعنية وتواصلت مع الطلاب بعد إعلان الحرب، لافتا إلى أن هناك نوعين من الطلاب يدرسون خارج مصر سواء تحت الإشراف العلمي أو تحت إشراف المكاتب الثقافية، لافتا إلى أن دور الدولة وواجبها أن تطمئن على أحوال الطلاب بمختلف المراحل الدراسية.

وأضاف: «النظم الدراسية تختلف من دولة لدولة ومن جامعة لجامعة و بشأن هذا الموضوع تواصلنا مع وزارة الهجرة لتسجيل كافة الطلاب وتخصصاتهم والسنوات الدراسية المنتسبين لها، بجانب تشكيل لجنة من الأعلى للجامعات وتم وضع عدد من السيناريوهات والخطط المحتملة للتعامل مع الطلاب الراغبين في الانتقال للدراسة بالجامعات المصرية والسنوات النهائية وسيكون هناك إجراءات سيتم تطبيقها».

وأضاف أن الإجراءات تشمل تقييم واختبار مستوى الدراسة للالتحاق بالعام الدراسي النهائي في الكليات، مضيفاً أن هناك سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع الموقف فيما بعد، ولكن لن يمكن الموافقة على تخريج طالب من الجامعات المصرية دون أن يقوم بدراسة ومرور عام على الأقل بالجامعات المصرية .

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وأوضح وزير التعليم العالي، أن الوزارة دشنت منصة تعليمية كاملة للطلاب الدراسين في الخارج قبل عامين ويخضعون للإشراف العلمي، وهم الطلاب الدراسين خارج مصر على نفقتهم، والطلاب المبتعثين من قبل الوزارة والمراكز الثقافية، لافتا إلى أن غالبية الطلاب الدراسين خارج مصر في تخصص القطاع الطبي عددهم 2400 طالب، والهندسة 546 طالبا، و66% من الطلاب في كليات الطب البشري.

ولفت إلى أن الأعلى للجامعات أجرى دراسة على الطلاب الدراسين خارج مصر، من خلال التواصل مع الجهات الدولية للتأكد من جودة الخدمة التعليمية في جامعات أوروبا، وتم وضع عدد من الآليات للمحافظة على سلامة المستوى التعليمي.

وأضاف: «اطلعنا على الترتيب العالمي وأخذنا بالمقاييس العالمية واعتمدنا 7 جامعات في أوكرانيا قبل عامين، واشترطنا أن أي طالب يسافر للدراسة بعد 2019 أن يكون بإحدى الجامعات المعتمدة، ولن يتم تطبيق القرار على من سبق له الدراسة قبل القرار، وبعد عودته وحصوله على الشهادة النهائية يجب أن يتقدم بمعادلة للأعلى للجامعات، ووقتها سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات للاطمئنان على مستوى الشهادة و التعليم الخاص به».

وتابع، أن الجامعات الخاصة تستطيع استيعاب الطلاب وفقاً للشروط المؤهلة لذلك، وأن هناك ضوابط يتم عرضها على الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أنه بالنسبة للطلاب الدارسين في الفرق النهائية بالكليات العلمية بالجامعات الأوربية، فهو أمر خارج عن سلطات الجامعات وليس لها شأن، منوها إلى أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة من الدراسين في جامعات أوكرانيا، من خريجي 2020 و 2021 ثانوية عامة وما يعادلها، يتم قبول تحويلهم للجامعات الخاصة والأهلية وفقاً للاشتراطات التي حددها الأعلى للجامعات، وأبرزها أن يحقق الطالب الحد الأدنى للقبول بالكلية المحددة من قبل الأعلى للجامعات وفقاً لسنة تخرجه من الثانوية العامة.