عاجل.. مدبولي: الدولة لن تسمح باحتكار السلع أو المبالغة في الأسعار

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذي ترأسه اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، بالتعبير عن خالص التقدير والاحترام لكل أسر الشهداء المصريين؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، كما أكد أيضا أنّ الدولة لن تسمح بأي احتكار في السلع أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر في الأسواق.

احتفالية يوم الشهيد

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنّ احتفالية «يوم الشهيد»، التي جاءت ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت تقليدا للدولة المصرية يؤكد اعتزازها بكل شهدائها الأبرار، وبما قدموه من تضحيات غالية من أجل وطننا العزيز.

العلاقات المصرية السعودية

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة، التي أجراها الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا، والتي جاءت في إطار ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، لافتا إلى أنّ المباحثات بين قيادتي البلدين تطرقت إلى سبل توسيع أطر العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، كما شهدت التعبير عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وعلى الصعيد المحلي، وفيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار رئيس الوزراء إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة إدارة هذه الأزمة، والتي ستكون اجتماعاتها بصفة دورية؛ لمراجعة موقف توافر السلع وحركة الأسواق المحلية، لافتا إلى أنّه جرى التوافق مع مسؤولي الغرف التجارية على أن تكون هناك أسعار استرشادية عادلة للسلع، حتى لا يكون هناك أي مغالاة أو مبالغة في الأسعار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه أمس، والذي أشار خلاله إلى أنّ الحكومة تركز في هذه الفترة على تنفيذ توجيهات الرئيس بالعمل على التصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، لافتا إلى توجيه المحافظين بالتأكد بصفة مستمرة من أنّ الأسعار المطروح بها السلع تعتبر أسعارا عادلة، وأنّه لا توجد أي مبالغة أو مغالاة في تلك الأسعار.