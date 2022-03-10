قدم صناعي لـ«سلوى» وظهور محمد أمين راضي.. مفاجآت «منورة بأهلها»

مازال وكيل النيابة «آدم» يحاول فك لغز مقتل المصور «مهاب» ولكن الخيوط تزداد تعقيدا، وذلك في مسلسل منورة بأهلها الحلقة السادسة، المعروض على إحدى المنصات الرقمية، وشهدت الحلقة الجديدة التي عرضُت منذ عِدة ساعات، عددا من الأحداث المشوقة حيث كُشفت خبايا وأسرار الشخصيات ولكنها لم تجب عن علامات الاستفهام حول علاقات الشخصيات ببعضها، أو من يقف خلف جريمة القتل.

بدأت أحداث مسلسل منورة بأهلها الحلقة السادسة، بالقبض على أيمن عرفة، الذي يقوم بدوره عمر زريق، ويتابع «آدم» وكيل النيابة، الذي يقوم بدوره أحمد السعدني، التحقيق معه ليكتشف المزيد عن علاقته بسلوى شاهين (ليلى علوي) ومهاب منير (محمد حاتم).

ملخص مسلسل منورة بأهلها الحلقة السادسة

وظهرت الفنانة سلوى خطاب في مسلسل منورة بأهلها الحلقة السادسة، حيث تؤدي دور سيدة تدعى «زرقاء اليمامة» أو «بلو»، كما تناديها «سلوى»، وتعمل لديها خادمة بسبب قدرتها حفظ الكلام الذي تسمعه بدقة شديدة، وتقابل «أيمن» الذي يذهب للمرة الأولى إلى منزل والدته وتحذر «سلوى» من نجلها، وتؤكد لها أن وراءه شيء قد يتسبب في أذيتها، ويستمع «أيمن» إلى هذا الحديث وهو يقف خلف الباب ليفاجأ بأن والدته لديها رجل صناعية.على الجانب الآخر، ويتولى «مهاب» مراقبة «أيمن» حتى يتمكن من التعرف عليه للوصول إلى والدته عن طريقه، وبالفعل ينجح فى ذلك، ويصبح من أقرب الأشخاص إليه ولكنه لا يستطيع أن يبوح له بالسر الخطير.

ظهور الكاتب محمد أمين راضي في الحلقة السادسة

ويعود «آدم» مرة أخرى إلى «علياء فوزي» التي تقوم بدورها غادة عادل، وتروي له قصة تعارفها الأولى بـ«مهاب»، وقدرتها الخارقة على سماع الشر داخل الأشخاص بصوت عالٍ وأن الأشخاص الطيبين لديهم هدوء ملفت، وهو ما رأته في «مهاب» للمرة الأولى خلال عرض خاص لأحد أفلامها.

وكان ظهور المؤلف محمد أمين راضي في أحداث الحلقة السادسة من المسلسل، مفاجأة للجمهور، حيث ظهر برفقة «علياء فوزي» في العرض الخاص لفيلمها، كما تم الاستعانة خلال الحلقة بأشعار الكاتب الكبير صلاح عبد الصبور.

ونجح مسلسل «منورة بأهلها» في جذب قطاع كبير من مشاهدين، وتدور أحداثه حول التحقيق في جريمة قتل مصور يدعى «مهاب منير»، تعرض للقتل في نفس الليلة مرتين، ولا يجد وكيل النيابة «آدم» سوى صندوق من الصور الممزقة لفك لغز الجريمة ولكنها تقود إلى شخصيات أكثر وعلامات استفهام أكبر.

المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصرالله، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، باسم سمرة، محمد حاتم، ناهد السباعي، عباس أبو الحسن، والفنان الشاب عمر زريق.